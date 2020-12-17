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«Турнир будет проведён в Беларуси. Пока всё в силе». Третьяк — о переносе ЧМ из Минска

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«Турнир будет проведён в Беларуси. Пока всё в силе». Третьяк — о переносе ЧМ из Минска
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал слухи о переносе матчей чемпионата мира 2021 года из Минска в Москву.

«Закрыт ли теперь вопрос о переносе ЧМ-2021 из Минска в Россию? Позиция совета ИИХФ – это мониторинг ситуации с безопасностью в Беларуси. По политическим мотивам решение принято не будет. Совет ИИХФ всегда был против вопросов политики, поэтому главный вопрос связан с безопасностью. На сегодняшний момент планируется, что ЧМ будет проведён в Беларуси. Пока всё остаётся в силе.

Западные страны готовы бойкотировать турнир? Многие выступают на эту тему, но они высказывают личные мнения. Говорят тренеры, игроки, но федерации не делали никаких официальных заявлений на сей счёт. Селянне сказал, что вообще не надо играть в хоккей. Он уже своё отыграл, а другим хоккеистам, значит, не надо играть. Но это исключительно их мнения», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЧМ-2023 пройдёт в Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений
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