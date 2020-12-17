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Сборная России стартовала на Кубке Первого канала с победы над Швецией

Сборная России стартовала на Кубке Первого канала с победы над Швецией
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 17 декабря, в России стартовал Кубок Первого канала. В своём первом матче на турнире сборная России обыграла команду Швеции, встреча завершилась со счётом 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).

Турнирная таблица Евротура

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард Андрей Кузьменко. По два очка в составе сборной России набрали Вадим Шипачёв (1+1), Егор Яковлев (0+2) и Иван Морозов (0+2). Самым результативным игроком у Швеции стал форвард челябинского «Трактора» Понтус Оберг, в его активе 2 (1+1) очка.

Кубок Первого канала завершится 20 декабря. Напомним, сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
17 декабря 2020, четверг. 19:30 МСК
Швеция
Буллиты
3 : 3
Б
Россия
1:0 Оберг (Расмуссен, Дальбек) – 24:12' (5x5)   1:1 Кузьменко (Яковлев, Морозов) – 34:10' (5x5)   2:1 Петтерссон (Кемпе, Оберг) – 46:36' (5x5)   2:2 Сошников (Шипачёв, Яковлев) – 49:17' (5x5)   2:3 Шипачёв (Морозов, Чибисов) – 50:44' (5x4)   3:3 Ларссон (Фантенберг) – 55:33' (5x5)
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