Сборная России стартовала на Кубке Первого канала с победы над Швецией
Сегодня, 17 декабря, в России стартовал Кубок Первого канала. В своём первом матче на турнире сборная России обыграла команду Швеции, встреча завершилась со счётом 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард Андрей Кузьменко. По два очка в составе сборной России набрали Вадим Шипачёв (1+1), Егор Яковлев (0+2) и Иван Морозов (0+2). Самым результативным игроком у Швеции стал форвард челябинского «Трактора» Понтус Оберг, в его активе 2 (1+1) очка.
Кубок Первого канала завершится 20 декабря. Напомним, сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.
Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
17 декабря 2020, четверг. 19:30 МСК
Швеция
Буллиты
3 : 3
Б
Россия
1:0 Оберг (Расмуссен, Дальбек) – 24:12' (5x5) 1:1 Кузьменко (Яковлев, Морозов) – 34:10' (5x5) 2:1 Петтерссон (Кемпе, Оберг) – 46:36' (5x5) 2:2 Сошников (Шипачёв, Яковлев) – 49:17' (5x5) 2:3 Шипачёв (Морозов, Чибисов) – 50:44' (5x4) 3:3 Ларссон (Фантенберг) – 55:33' (5x5)
Рекомендуем вам
- 17 декабря 2020
-
22:17
-
22:15
-
22:08
-
21:42
-
21:19
-
21:07
-
20:47
-
20:38
-
20:31
-
20:16
-
19:59
-
19:14
-
18:47
-
18:37
-
18:25
-
18:09
-
17:40
-
17:10
-
16:52
-
16:28
-
16:15
-
15:50
-
15:31
-
15:15
-
14:55
-
14:37
-
14:16
-
14:10
-
14:00
-
13:33
-
13:30
-
12:55
-
12:30
-
12:26
-
12:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам