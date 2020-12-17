Сборная России стартовала на Кубке Первого канала с победы над Швецией

Сегодня, 17 декабря, в России стартовал Кубок Первого канала. В своём первом матче на турнире сборная России обыграла команду Швеции, встреча завершилась со счётом 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард Андрей Кузьменко. По два очка в составе сборной России набрали Вадим Шипачёв (1+1), Егор Яковлев (0+2) и Иван Морозов (0+2). Самым результативным игроком у Швеции стал форвард челябинского «Трактора» Понтус Оберг, в его активе 2 (1+1) очка.

Кубок Первого канала завершится 20 декабря. Напомним, сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.