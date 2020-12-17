Яковлев – о своих передачах на гол: типичный русский хоккей, в пас. Было неплохо

Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал результат матча на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала с командой Швеции (4:3 Б). В этой встрече он набрал два очка, ассистировав Андрею Кузьменко и Никите Сошникову.

«Первый матч всегда очень волнительный, скорости быстрее, чем в КХЛ, нужна адаптация. Первый период втягивались. Насколько сегодня были типичными шведы? Нам нравится играть в такой хоккей, постоянно держать шайбу. Без разницы, как играет соперник, стараемся гнуть свою линию.

У шведов состав наполовину из КХЛ? Всегда плюс, когда знаешь игроков и чего от них ждать. Какая комбинация на гол мне понравилась больше? Обе были хорошие, здорово разыграли. Получилось два красивых гола, типичный русский хоккей, в пас. Было неплохо», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.