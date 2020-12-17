Сошников: наслаждаюсь временем в карьере. Этого и добивался в Уфе

Нападающий сборной России Никита Сошников прокомментировал результат матча на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала с командой Швеции (4:3 Б).

«Нормально воспринял перевод в первое звено. Сначала играл с Карнауховым и Маминым, потом перевели к Шипачёву. Нормальный рабочий процесс. Куда ставят, там и играем. Шипа – реальный мастер, причём играет очень здорово в обе стороны.

Мой гол? Шведы провалились в атаке, мы убежали «три в два», Вадик здорово отдал короткий пас Яковлеву, дальше я уже открылся под бросок, и получилось удачно попасть по воротам. В овертайме убежали «два в один», но я не посмотрел, что Кемпе находится в этом месте. Он сыграл не по позиции, и надо было распоряжаться моментом.

На буллитах были детали. Если бросаешь между ног, вратарь положит щитки и ты уже не забьёшь. Я понимал, что он уже будет ждать от меня такого решения. Во втором эпизоде я делал всё правильно, но попал в штангу.

Наслаждаюсь временем карьеры, играя за ЦСКА и сборную России. Это то, чего я добивался в Уфе», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.