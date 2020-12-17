Шипачёв: Чибисову говорил, отдай пораньше, а то завалимся за синюю, страна будет смеяться

Капитан сборной России Вадим Шипачёв прокомментировал результат матча на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала с командой Швеции (4:3 Б).

«Было ли комфортно играть с разными партнёрами в звене? Сразу моменты были, Вовка Ткачёв здорово играл. Не смогли забить, стали тасовать составы. Это нормальная практика, тренерский штаб решил так, значит, будем так двигаться.

Момент со входом в зону, когда смотрели на офсайд? Мы бежали «три в два», мне отдали пас, как мог, заскрёбся за синюю линию. Не знаю, было ли там что, судьи смотрели. Хорошо, там Яшка крикнул, я ему отдал, они с Сошем уже решили вопрос. Может, я специально шайбу спрятал, чтобы шведы взяли повтор? Я там чуть не упал, какое «специально шайбу спрятал». Я бы там развалился на этой синей линии. Чибису ещё говорил: «Дай мне пораньше, а то мы с тобой как завалимся за синюю, вся страна будет смеяться». Получилось, что они удалились, потом мы забили. Здорово, рад.

Пяаярви? Знал, что он здорово играет, классные подкидки отдаёт. Начал читать его, получилось отобрать шайбу. Хороший игрок, рад, что он играет за нашу команду», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.