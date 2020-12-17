Буре: решение CAS — обидное и несправедливое по отношению к хоккею, но это сплотит игроков

Двукратный призёр Олимпийских игр Павел Буре прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с Российским антидопинговым агентством.

«Должен сказать, что решение CAS — не такое плохое для России, все могло быть намного хуже. Нас могли отстранить на четыре года вместо двух, не пустить на турниры вообще, либо играть, например, в чёрной форме. Но позитивных новостей больше: мы можем принять у себя запланированные ранее молодёжный и взрослый чемпионаты мира и выступить на них под российским флагом. Ещё одна хорошая новость — на молодёжном и юниорском чемпионатах мира наши команды сыграют под нашим флагом, этих турниров решение не коснётся.

Сделать что-то большее было практически невозможно. Тем не менее Россия всё равно примет участие во всех турнирах — двух чемпионатах мира и Олимпиаде. У нас останется своя форма в наших цветах, разрешена надпись «Россия». У нашей страны, у сборной есть опыт выступления при таких обстоятельствах, это обидное и несправедливое по отношению к хоккею решение, но это сплотит игроков ещё больше, как было на Играх-2018 в Пхёнчхане, и то выступление нашей сборной должно стать примером для всех наших спортсменов», — приводит слова Буре ТАСС.