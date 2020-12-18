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Овечкин поддержал Лундквиста, который приостановил карьеру из-за проблем с сердцем

Овечкин поддержал Лундквиста, который приостановил карьеру из-за проблем с сердцем
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддержал голкипера Хенрика Лундквиста, который объявил о приостановке карьеры из-за проблем с сердцем.

«100% здоровья — это самое главное, Хэнк! Моя семья желает тебе всего наилучшего и надеется увидеть в ближайшее время», — написал Овечкин в своём «твиттере».

В межсезонье 38-летний голкипер подписал со столичным клубом однолетний контракт. За сезон швед заработает $ 1,5 млн.

Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение зарплаты — в размере $ 8,5 млн — по семилетнему контракту, подписанному в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. После расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.

Не судьба сыграть с Овечкиным. У Лундквиста болезнь сердца — он не приедет в «Кэпиталз»
Вся ставка теперь на Самсонова — по крайней мере, пока ему не приобретут опытного напарника.
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