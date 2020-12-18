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Михаил Бердин продлил контракт с «Виннипегом» на 2 года

Михаил Бердин продлил контракт с «Виннипегом» на 2 года
Хоккей / НХЛ 0

22-летний российский вратарь Михаил Бердин заключил новое 2-летнее соглашение с клубом НХЛ «Виннипег Джетс». Об этом сообщается на официальном сайте «Виннипега».

Российский голкипер заключил соглашение на общую сумму $ 1,5 млн ($ 750 тыс. за сезон). Отмечается, что действие соглашение начинается с сезона-2021/2022, при этом в сезоне-2022/2023 контракт будет односторонним.

Михаил Бердин провёл за санкт-петербургский СКА в текущем сезоне КХЛ 14 матчей, в которых отразил 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,51. В минувшем сезоне выступал за команду «Манитоба Мус» — фарм-клуб «Виннипег Джетс» в Американской хоккейной лиге.

Ранее СКА обменял права на Бердина в ХК «Сочи», который ведёт переговоры с «Виннипегом» об аренде вратаря.

«Сочи» ведёт переговоры с «Виннипегом» по поводу аренды Бердина до конца сезона КХЛ
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