Михаил Бердин продлил контракт с «Виннипегом» на 2 года
22-летний российский вратарь Михаил Бердин заключил новое 2-летнее соглашение с клубом НХЛ «Виннипег Джетс». Об этом сообщается на официальном сайте «Виннипега».
Российский голкипер заключил соглашение на общую сумму $ 1,5 млн ($ 750 тыс. за сезон). Отмечается, что действие соглашение начинается с сезона-2021/2022, при этом в сезоне-2022/2023 контракт будет односторонним.
Михаил Бердин провёл за санкт-петербургский СКА в текущем сезоне КХЛ 14 матчей, в которых отразил 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,51. В минувшем сезоне выступал за команду «Манитоба Мус» — фарм-клуб «Виннипег Джетс» в Американской хоккейной лиге.
Ранее СКА обменял права на Бердина в ХК «Сочи», который ведёт переговоры с «Виннипегом» об аренде вратаря.
«Сочи» ведёт переговоры с «Виннипегом» по поводу аренды Бердина до конца сезона КХЛ
Рекомендуем вам
- 18 декабря 2020
-
05:23
-
03:25
-
03:05
- 17 декабря 2020
-
23:53
-
23:10
-
23:04
-
22:46
-
22:40
-
22:36
-
22:27
-
22:17
-
22:15
-
22:08
-
21:42
-
21:19
-
21:07
-
20:47
-
20:38
-
20:31
-
20:16
-
19:59
-
19:14
-
18:47
-
18:37
-
18:25
-
18:09
-
17:40
-
17:10
-
16:52
-
16:28
-
16:15
-
15:50
-
15:31
-
15:15
-
14:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам