Братья Ушенины стали игроками «Сибири». Контракты рассчитаны до конца сезона

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании контрактов с братьями Владиславом и Вячеславом Ушениными, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба. Контракты с нападающими рассчитаны до конца сезона.

Братья Ушенины пополнили состав «Амура» в 2015 году и провели в рядах хабарвоского клуба пять с половиной сезонов. На счету Вячеслава 312 матчей в «Амуре», в которых он забросил 39 шайб и сделал 94 результативные передачи. Владислав провёл 314 матчей, отметился 65 передачами и 70 голами — лучший снайперский результат в истории выступления клуба в элите (Суперлига, КХЛ).



В нынешнем сезоне Вячеслав принял участие в 29 матчах, забив один гол и отдав шесть результативных передач. На счету Владислава 29 встреч и две заброшенные шайбы. 10 декабря хабаровский клуб расторг соглашения с хоккеистами.