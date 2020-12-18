«Рейнджерс» отреагировали на ситуацию с Хенриком Лундквистом
«Нью-Йорк Рейнджерс» выступил с заявлением по поводу ситуации с голкипером «Вашингтон Кэпиталз» Хенриком Лундквистом, который не сыграет в следующем сезоне НХЛ из-за проблем с сердцем.
«Уверены, что Хенрик Лундквист встретит этот вызов с той же решимостью и грацией, которые позволили ему стать одним из величайших голкиперов в истории хоккея и вдохновляли всех нас. Мы думаем о нём и его родных в это непростое время. Он был и будет членом семьи «Рейнджерс», – говорится в официальном сообщении клуба.
Шведский голкипер выступал за нью-йоркцев с 2005 по 2020 год. Последний год его соглашения был выкуплен американским клубом, после чего он подписал контракт с «Вашингтоном» в качестве свободного агента.
«Так много звёзд в НХЛ. Так мало в ней икон». «Рейнджерс» закончили эру Короля Лундквиста
Шведский голкипер тащил «Нью-Йорк» на протяжении 15 лет. Теперь великий вратарь уступает место парням из России.
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