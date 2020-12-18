Белорусские спортсмены обратились к Фазелю с просьбой не проводить в Минске чемпионат мира

Известные белорусские спортсмены обратились к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю с просьбой не проводить матчи чемпионата мира в Минске, как это изначально было запланировано. Причиной тому является политическая ситуация в этой стране.

«Рене Фазель продолжит переговоры по чемпионату мира. Проведение соревнований в Беларуси — невозможная идея», — отметила трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Александра Герасименя, которая возглавляет Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС).

«Господин Фазель! Возможно, вы меня не знаете или не слышали, но я хотела бы обратиться к вам не как профессиональный спортсмен, а как рядовой гражданин Беларуси. Нет вопроса о том, стоит ли проводить чемпионат мира в нашей стране. Вопрос в том, стоит ли принимать как должное насилие над людьми. Если вы не знаете, что происходит в нашей стране, то просто не хотите этого понимать», — с такими словами обратилась к Фазелю баскетболистка Елена Левченко, отсидевшая 15 суток в изоляторе за участие в акциях протеста.

По свидетельству организации БФСС, руководству Международной федерации хоккея было отправлено несколько сообщений, что проведение ЧМ в Беларуси представляет угрозу безопасности, но никакой реакции от ИИХФ не было получено.