Белорусские спортсмены обратились к Фазелю с просьбой не проводить в Минске чемпионат мира

Известные белорусские спортсмены обратились к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю с просьбой не проводить матчи чемпионата мира в Минске, как это изначально было запланировано. Причиной тому является политическая ситуация в этой стране.
«Рене Фазель продолжит переговоры по чемпионату мира. Проведение соревнований в Беларуси — невозможная идея», — отметила трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Александра Герасименя, которая возглавляет Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС).
«Господин Фазель! Возможно, вы меня не знаете или не слышали, но я хотела бы обратиться к вам не как профессиональный спортсмен, а как рядовой гражданин Беларуси. Нет вопроса о том, стоит ли проводить чемпионат мира в нашей стране. Вопрос в том, стоит ли принимать как должное насилие над людьми. Если вы не знаете, что происходит в нашей стране, то просто не хотите этого понимать», — с такими словами обратилась к Фазелю баскетболистка Елена Левченко, отсидевшая 15 суток в изоляторе за участие в акциях протеста.
По свидетельству организации БФСС, руководству Международной федерации хоккея было отправлено несколько сообщений, что проведение ЧМ в Беларуси представляет угрозу безопасности, но никакой реакции от ИИХФ не было получено.
- 18 декабря 2020
-
09:35
-
08:45
- 17 декабря 2020
-
22:27
-
22:17
-
22:15
-
21:07
-
17:40
- 16 декабря 2020
-
13:11
- 13 декабря 2020
-
15:15
- 11 декабря 2020
-
15:43
-
15:33
-
08:20
- 10 декабря 2020
-
15:55
-
13:35
- 9 декабря 2020
-
14:00
-
12:25
-
10:43
- 8 декабря 2020
-
12:23
-
08:25
- 7 декабря 2020
-
20:34
- 3 декабря 2020
-
16:58
- 2 декабря 2020
-
17:15
-
14:00
- 30 ноября 2020
-
15:54
- 26 ноября 2020
-
16:54
-
12:26
-
12:00
- 24 ноября 2020
-
19:43
-
12:00
-
07:59
- 21 ноября 2020
-
18:17
-
14:06
- 20 ноября 2020
-
17:45
-
17:27
-
17:00