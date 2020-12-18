Тренер сборной Чехии — своей молодёжке: вы на карантине, а мы сражаемся в холодной России

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан обратился к молодёжной национальной команде, которая находится на карантине в «пузыре» Эдмонтона в ожидании старта чемпионата мира 2021 года.

«Парни, я вижу, как вы усердно работаете в ваших гостиничных номерах, находясь на карантине. В свою очередь мы сражаемся в холодной России. Хотя каждый из нас находится на другой стороне планеты, мы все вместе сражаемся за нашу Чехию! Мы одна команда», — написал Пешан в «Твиттере».

17 декабря сборная Чехии под руководством Пешана проиграла команде Финляндии в стартовом матче Кубка Первого канала, который проходит в Москве. Самым результативным игроком у Чехии стал Лукаш Яшек (1+1). Чешский форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин забросил одну шайбу.