Хагелин — о Лундквисте: ужасные новости. Знаю, с каким нетерпением он ждал нового сезона

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Карл Хагелин прокомментировал ситуацию с голкипером Хенриком Лундквистом, который не сыграет за столичный клуб в следующем сезоне НХЛ из-за проблем с сердцем.

«Ужасные новости для Хэнка и его семьи! Я знаю, с каким нетерпением он ждал нового сезона, хотел присоединиться к команде. Наши мысли с тобой!» – написал Хагелин в «Твиттере».

Шведский голкипер выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 по 2020 год. Последний год его соглашения был выкуплен американским клубом, после чего он подписал контракт с «Вашингтоном» в качестве свободного агента. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года. Лундквист является олимпийским чемпионом 2006 года и серебряным призёром ОИ-2014.