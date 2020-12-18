Вадим Шипачёв опередил Александра Овечкина в зачёте бомбардиров сборной России

Вчера, 17 декабря, в России стартовал Кубок Первого канала. В своём первом матче на турнире сборная России обыграла команду Швеции, встреча завершилась со счётом 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).
Пресс-служба Федерации хоккея России сообщает, что капитан национальной команды Вадим Шипачёв довёл свою результативность за сборную страны до 105 (30+75) баллов. Нападающий московского «Динамо» обошёл капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в активе которого 104 очка. Теперь Шипачёв делит 4-5-е место по результативности среди всех игроков сборной России с форвардом «Ак Барса» Данисом Зариповым.
Победный буллит в серии послематчевых бросков реализовал форвард Андрей Кузьменко. По два очка в составе сборной России набрали Шипачёв (1+1), Егор Яковлев (0+2) и Иван Морозов (0+2).
- 18 декабря 2020
-
11:14
-
11:07
-
10:55
-
10:43
-
10:25
-
10:05
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:02
-
08:45
-
08:29
-
08:10
-
08:05
-
07:58
-
05:23
-
03:25
-
03:05
- 17 декабря 2020
-
23:53
-
23:10
-
23:04
-
22:46
-
22:40
-
22:36
-
22:27
-
22:17
-
22:15
-
22:08
-
21:42
-
21:19
-
21:07
-
20:47
-
20:38
-
20:31
-
20:16