Вадим Шипачёв опередил Александра Овечкина в зачёте бомбардиров сборной России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вчера, 17 декабря, в России стартовал Кубок Первого канала. В своём первом матче на турнире сборная России обыграла команду Швеции, встреча завершилась со счётом 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).

Пресс-служба Федерации хоккея России сообщает, что капитан национальной команды Вадим Шипачёв довёл свою результативность за сборную страны до 105 (30+75) баллов. Нападающий московского «Динамо» обошёл капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в активе которого 104 очка. Теперь Шипачёв делит 4-5-е место по результативности среди всех игроков сборной России с форвардом «Ак Барса» Данисом Зариповым.

Победный буллит в серии послематчевых бросков реализовал форвард Андрей Кузьменко. По два очка в составе сборной России набрали Шипачёв (1+1), Егор Яковлев (0+2) и Иван Морозов (0+2).