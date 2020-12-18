Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вадим Шипачёв опередил Александра Овечкина в зачёте бомбардиров сборной России

Вадим Шипачёв опередил Александра Овечкина в зачёте бомбардиров сборной России
Хоккей / Евротур 0
Аудио-версия:

Вчера, 17 декабря, в России стартовал Кубок Первого канала. В своём первом матче на турнире сборная России обыграла команду Швеции, встреча завершилась со счётом 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).

Пресс-служба Федерации хоккея России сообщает, что капитан национальной команды Вадим Шипачёв довёл свою результативность за сборную страны до 105 (30+75) баллов. Нападающий московского «Динамо» обошёл капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в активе которого 104 очка. Теперь Шипачёв делит 4-5-е место по результативности среди всех игроков сборной России с форвардом «Ак Барса» Данисом Зариповым.

Победный буллит в серии послематчевых бросков реализовал форвард Андрей Кузьменко. По два очка в составе сборной России набрали Шипачёв (1+1), Егор Яковлев (0+2) и Иван Морозов (0+2).

Кудашов — о капитане сборной России: Шипачёв — самый яркий игрок в Континентальной лиге
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020