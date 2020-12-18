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Фетисов — о решении CAS: самое страшное, что наказаны невиновные

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фетисов — о решении CAS: самое страшное, что наказаны невиновные
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Депутат Госдумы и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о сокращении бана России с четырёх до двух лет.

«Самое страшное заключается сейчас в том, что наказаны невиновные. И наказаны они не за собственные прегрешения, а потому, что наказана вся система. Это прописано в правилах. Спорт — это такая сфера деятельности, где правила вообще прописаны предельно чётко, чего бы они ни касались. Когда нарушение антидопинговых правил приобретает систематический характер, под подозрение попадает вся страна.

Тем более когда управление спортом осуществляется государством. В России это именно так: вся спортивная отрасль входит в зону ответственности министра спорта, даже в должностных полномочиях это прописано», — цитирует Фетисова «RT на русском».

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