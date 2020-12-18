Комиссар НХЛ: все мы опечалены, что не увидим игру Лундквиста за «Вашингтон» в этом сезоне

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал ситуацию с голкипером «Вашингтон Кэпиталз» Хенриком Лундквистом, который не сыграет за столичный клуб в следующем сезоне НХЛ из-за проблем с сердцем.

«Хоть все мы как хоккейные болельщики опечалены тем, что не сможем наблюдать за игрой Хенрика за «Вашингтон» в этом сезоне, мы благодарны, что он получит необходимую медицинскую помощь, чтобы справиться с болезнью сердца. Хенрик – игрок, которого любят в НХЛ и в его родной Швеции. Он прекрасный посол этой игры. Мы желаем ему и его семье всего наилучшего», – цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Шведский голкипер выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 по 2020 год. Последний год его соглашения был выкуплен американским клубом, после чего он подписал контракт с «Вашингтоном» в качестве свободного агента. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года. Лундквист является олимпийским чемпионом 2006 года и серебряным призёром ОИ-2014.