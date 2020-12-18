Комиссар НХЛ: все мы опечалены, что не увидим игру Лундквиста за «Вашингтон» в этом сезоне

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал ситуацию с голкипером «Вашингтон Кэпиталз» Хенриком Лундквистом, который не сыграет за столичный клуб в следующем сезоне НХЛ из-за проблем с сердцем.
«Хоть все мы как хоккейные болельщики опечалены тем, что не сможем наблюдать за игрой Хенрика за «Вашингтон» в этом сезоне, мы благодарны, что он получит необходимую медицинскую помощь, чтобы справиться с болезнью сердца. Хенрик – игрок, которого любят в НХЛ и в его родной Швеции. Он прекрасный посол этой игры. Мы желаем ему и его семье всего наилучшего», – цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.
Шведский голкипер выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 по 2020 год. Последний год его соглашения был выкуплен американским клубом, после чего он подписал контракт с «Вашингтоном» в качестве свободного агента. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года. Лундквист является олимпийским чемпионом 2006 года и серебряным призёром ОИ-2014.
- 18 декабря 2020
-
13:08
-
13:00
-
12:49
-
12:30
-
12:01
-
11:37
-
11:14
-
11:07
-
10:55
-
10:43
-
10:25
-
10:05
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:02
-
08:45
-
08:29
-
08:10
-
08:05
-
07:58
-
05:23
-
03:25
-
03:05
- 17 декабря 2020
-
23:53
-
23:10
-
23:04
-
22:46
-
22:40
-
22:36
-
22:27
-
22:17
-
22:15
-
22:08
-
21:42