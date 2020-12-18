Экс-форвард ряда клубов КХЛ Куинтон Хауден продолжит карьеру в Швеции
Канадский нападающий Куинтон Хауден подписал контракт с «Мальмё», сообщается на официальном сайте шведского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.
28-летний форвард провёл последние три сезона в Континентальной хоккейной лиге. В сезоне-2017/2018 и 2018/2019 брат нападающего «Нью-Йорк Рейнджерса» Бретта Хаудена защищал цвета минского «Динамо», а в минувшем сезоне выступал за «Торпедо» и «Витязь».
В составе нижегородского клуба Куинтон провёл 36 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил семь шайб и сделал шесть результативных передач. За «Витязь» Хауден сыграл 19 встреч в регулярке, набрав 7 (4+3) очков. В плей-офф канадец добавил ещё две заброшенные шайбы в четырёх матчах при отсутствии голевых передач.
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