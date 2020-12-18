Генменеджер сборной Финляндии U20 рассказал о внезапных новых ограничениях на МЧМ-2021

Генеральный менеджер сборной Финляндии на МЧМ-2021 Киммо Ойкаринен рассказал о внезапных новых ограничениях в «пузыре» Эдмонтона.

«К нашему удивлению, мы получили совершенно новые инструкции по посткарантинному периоду. Нам не разрешили обедать всем вместе в нашей зале для собраний. Эти ограничения будут действовать как минимум в пятницу и субботу.

Сегодня будет первая тренировка, её перенесли на более позднее время. Сервисменов пустят на арену только за три с половиной часа до первых тренировок. Мы ещё даже не знаем, прилетел ли весь наш багаж в Эдмонтон. У сервисменов будет только три с половиной часа, чтобы проверить амуницию и подготовить раздевалку. Мне кажется, это невозможно сделать за такой короткий срок.

Мы проведём тренировку, после которой игроки должны будут вернуться в свои комнаты. Мы понимаем, что на этом турнире самое главное – здоровье. Но почему новые инструкции выдали в последний момент и что изменилось за это время? Можно ведь было сообщить об этом командам ещё неделю назад. Конечно, мы следуем инструкциям, но этот вопрос не останется без обсуждения», — цитирует Ойкаринена Iltalehti.