Линтуниеми: моя цель – помочь «Барысу» выйти в плей-офф и хорошо его провести

Защитник «Барыса» Алекс Линтуниеми присоединился к команде и поделился первыми впечатлениями.



«Я играл дома в Финляндии. Затем получил новость, что приеду сюда. До этого тренировался около месяца самостоятельно. Сегодня провёл свою первую тренировку в «Барысе», и она получилась хорошей. С нетерпением жду начала игр.



Мы довольно усердно тренируемся в быстром темпе. Ребята постоянно придерживаются высокого темпа, так что это хорошо. Не знал никого из команды. Немного общался с Йони Ортио, потому что он тоже финн. Играл против некоторых ребят в Америке, таких как Мэттью Фрэттин. В целом все парни очень хорошо поприветствовали меня.



Йони Ортио помог мне адаптироваться, показал, что и где находится в раздевалке, к кому могу обращаться в случае чего. Он мне очень помог. Моя цель – играть на высоком уровне, помочь команде выйти в плей-офф и хорошо его провести», – цитирует Линтуниеми «Шайба.kz».

Новичок «Барыса» Алекс Линтуниеми присоединился к команде