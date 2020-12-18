Линтуниеми: моя цель – помочь «Барысу» выйти в плей-офф и хорошо его провести

Защитник «Барыса» Алекс Линтуниеми присоединился к команде и поделился первыми впечатлениями.
«Я играл дома в Финляндии. Затем получил новость, что приеду сюда. До этого тренировался около месяца самостоятельно. Сегодня провёл свою первую тренировку в «Барысе», и она получилась хорошей. С нетерпением жду начала игр.
Мы довольно усердно тренируемся в быстром темпе. Ребята постоянно придерживаются высокого темпа, так что это хорошо. Не знал никого из команды. Немного общался с Йони Ортио, потому что он тоже финн. Играл против некоторых ребят в Америке, таких как Мэттью Фрэттин. В целом все парни очень хорошо поприветствовали меня.
Йони Ортио помог мне адаптироваться, показал, что и где находится в раздевалке, к кому могу обращаться в случае чего. Он мне очень помог. Моя цель – играть на высоком уровне, помочь команде выйти в плей-офф и хорошо его провести», – цитирует Линтуниеми «Шайба.kz».
- 18 декабря 2020
-
16:24
-
15:44
-
15:30
-
14:45
-
14:25
-
14:00
-
13:35
-
13:08
-
13:00
-
12:49
-
12:30
-
12:01
-
11:37
-
11:14
-
11:07
-
10:55
-
10:43
-
10:25
-
10:05
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:02
-
08:45
-
08:29
-
08:10
-
08:05
-
07:58
-
05:23
-
03:25
-
03:05
- 17 декабря 2020
-
23:53
-
23:10
-
23:04
-
22:46