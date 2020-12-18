Министра спорта Приморья подтвердил, что «Адмирал» вернётся в КХЛ в сезоне-2021/2022

«Адмирал» из Владивостока примет участие в регулярном чемпионате КХЛ следующего сезона.
«Как и сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, «Адмирал» примет участие в следующем регулярном чемпионате КХЛ. У нас зарезервированы средства в бюджете края, сейчас идёт работа по соглашениям со спонсорами.
Согласована кандидатура спортивного директора, отвечающего за селекцию. Никакой смены руководства в «Адмирале» не происходит, клуб функционирует в обычном режиме, кроме команды КХЛ. Работает спортивная школа, в которой тренируется более 400 детей, выступают на первенстве ДФО юниоры «Адмирал-U18». «Тайфун» стабильно выступает в чемпионате МХЛ. Безусловно, все мы хотим увидеть приморских хоккеистов в составе «Адмирала», поэтому с большим интересом ждём грядущего сезона и возвращения большого хоккея под своды «Фетисов-Арены», — приводит слова министра спорта Приморского края Жана Кузнецова «Р-Спорт».
«Адмирал» пропускает сезон-2020/2021 из-за приостановки финансирования.
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