В Музее хоккея презентовали официальную эмблему МЧМ-2023, который пройдёт в России

18 декабря в Музее хоккея в Москве прошла презентация официальной эмблемы молодёжного чемпионата мира, который пройдёт в 2023 году в Новосибирске и Омске, сообщается на официальном сайте ФХР.
С приветственными словами к гостям мероприятия обратились президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Жуков, а также непосредственные хозяева мероприятия — губернатор Новосибирской области Андрей Травников и губернатор Омской области Александр Бурков.
По завершении приветственной части к присутствующим обратился первый вице-президент и глава штаба ФХР Роман Ротенберг, который презентовал эмблему предстоящего чемпионата.
- 18 декабря 2020
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