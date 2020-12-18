Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крылов: обращался к Фазелю, чтобы МЧМ-2023 прошёл в Омске. Доказали, что это будет выгодно

Крылов: обращался к Фазелю, чтобы МЧМ-2023 прошёл в Омске. Доказали, что это будет выгодно
Хоккей / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал презентацию логотипа МЧМ-2023, который пройдёт в Новосибирске и Омске, а также рассказал, как Омск смог получить право провести турнир.

«Как Омску удалось получить этот турнир, который изначально был новосибирским? Вы знаете, что с нами несколько лет назад произошла трагедия — мы лишились возможности проводить матчи на своей родной арене в Омске. И в то же время Международная федерация хоккея предоставила право проведения чемпионата мира 2023 года Новосибирску. Де-факто, федерация предоставляет это право стране. Родилась идея — разделить турнир между двумя сибирскими столицами. Я обратился за помощью к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю с просьбой поддержать такую идею. Мы совместными усилиями доказали, что такой формат будет выгоден для всех и с точки зрения пропаганды хоккея, и развития хоккея в Сибири. Это случилось, и сегодня мы все вместе получили новый логотип, достаточно симпатичный, с которым теперь будем жить.

Следующий шаг этого «сибирского дерби» — получение Омском матчей сборной России? Это прерогатива Федерации хоккея России: они решают, кто где играет. Для нас важно построить арену и провести чемпионат мира. Мне кажется правильным, если сборная России будет играть в Новосибирске, потому что именно этот город изначально получил это право», — сказал Крылов.

В Музее хоккея презентовали официальную эмблему МЧМ-2023, который пройдёт в России
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020