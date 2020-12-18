Крылов: обращался к Фазелю, чтобы МЧМ-2023 прошёл в Омске. Доказали, что это будет выгодно

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал презентацию логотипа МЧМ-2023, который пройдёт в Новосибирске и Омске, а также рассказал, как Омск смог получить право провести турнир.



«Как Омску удалось получить этот турнир, который изначально был новосибирским? Вы знаете, что с нами несколько лет назад произошла трагедия — мы лишились возможности проводить матчи на своей родной арене в Омске. И в то же время Международная федерация хоккея предоставила право проведения чемпионата мира 2023 года Новосибирску. Де-факто федерация предоставляет это право стране. Родилась идея — разделить турнир между двумя сибирскими столицами. Я обратился за помощью к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю с просьбой поддержать такую идею. Мы совместными усилиями доказали, что такой формат будет выгоден для всех и с точки зрения пропаганды хоккея, и развития хоккея в Сибири. Это случилось, и сегодня мы все вместе получили новый логотип, достаточно симпатичный, с которым теперь будем жить.



Следующий шаг этого «сибирского дерби» — получение Омском матчей сборной России? Это прерогатива Федерации хоккея России: они решают, кто где играет. Для нас важно построить арену и провести чемпионат мира. Мне кажется правильным, если сборная России будет играть в Новосибирске, потому что именно этот город изначально получил это право», — сказал Крылов.

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