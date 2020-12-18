Источник: ЦСКА заинтересован в подписании форварда «Салавата Юлаева» Михаила Воробьёва

Московский ЦСКА проявляет заинтересованность к центральному нападающему уфимского «Салавата Юлаева» Михаилу Воробьёву, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что сделка может состояться до закрытия трансферного окна. 27 декабря — последний день дозаявочной кампании в лиге.
Напомним, что минувшим летом 23-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на три сезона.
Воробьёв покинул «Салават Юлаев» три года назад, отправившись в Северную Америку. Нападающий три сезона провёл в системе «Филадельфии Флайерз», отыграв за основную команду всего 35 матчей. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Воробьёв отыграл 20 встреч, записав на свой счёт 3 (1+2) балла при показателе полезности "-5" и шести минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 10 минут и 25 секунд за матч. За фарм-клуб АХЛ в прошедшем сезоне Воробьёв провёл 45 матчей, заработав 28 (12+16) баллов.
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