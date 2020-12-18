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Бурков: подготовку к МЧМ-2023 надо оценивать, когда будут тестовые матчи

Бурков: подготовку к МЧМ-2023 надо оценивать, когда будут тестовые матчи
Хоккей / Прочие турниры 0
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Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал презентацию логотипа МЧМ-2023, который пройдёт в Новосибирске и Омске.

«До торжественной презентации логотипа чемпионата мира 2023 года мы обсуждали организационные вопросы. Это вопросы маршрутизации, доставки команд на ледовые арены из аэропортов, встречи. То есть всё, что касается именно подготовки и проведения чемпионата. Здесь рабочие моменты обсуждались между регионами, с федерацией, с Минспортом. Есть понимание: это рабочая обстановка, она ведётся сегодня практически в еженедельном режиме.

Есть ли примерные цифры, насколько сегодня готовы к чемпионату? Так говорить нельзя, потому что готовность будем исчислять с момента запуска ледовых арен как в Омске, так и в Новосибирске. Соответственно, подготовку надо оценивать, когда будут тестовые матчи, и тогда уже смотреть готовность гостиничного фонда, готовность общепита, готовность городов к приёму, транспортные вопросы. Это комплексная задача, которую нам предстоит решать», — сказал Бурков.

В Музее хоккея презентовали официальную эмблему МЧМ-2023, который пройдёт в России
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