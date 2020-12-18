Р. Ротенберг — о МЧМ-2023: люди в Новосибирске и Омске получат подарок на Новый год

Первый вице-президент, глава штаба ФХР Роман Ротенберг прокомментировал логотип МЧМ-2023, который пройдёт в Новосибирске и Омске.
«Сегодня мы презентуем логотип важнейшего хоккейного соревнования. Проведение молодёжного чемпионата мира свидетельствует об уровне развития хоккея в стране, подготовке молодых хоккеистов и правильности нашей хоккейной системы. В последние годы Федерация хоккея России сделала много для подготовки молодых игроков. Мы видим, что у нас улучшились результаты юниорских и молодёжных сборных. В тренировках используются наработки, вошедшие в национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина». Мы уверены, что в 2023 году сборная России проведёт этот турнир на самом высоком уровне.
Сейчас мы строим инфраструктуру в двух важнейших с точки зрения развития хоккея городах — Новосибирске и Омске. Благодаря МЧМ в Омск вернётся большой хоккей, у Новосибирска появится новая хоккейная арена. Мы уверены, что в 2023 году турнир пройдёт в праздничной атмосфере, при полных трибунах. Люди в этих двух городах, как и вся страна, получат подарок на Новый год в виде одного из самых ярких и эмоционально насыщенных турниров на планете. А сегодня мы с радостью представляем логотип предстоящего турнира», — приводит слова Ротенберга пресс-служба ФХР.
- 18 декабря 2020
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