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Антипин — о решении CAS: немного обидное решение, но оно ещё больше сплотит нас

Антипин — о решении CAS: немного обидное решение, но оно ещё больше сплотит нас
Хоккей / Олимпиада 2022 0

Защитник сборной России Виктор Антипин прокомментировал решение спортивного суда города Лозанны о лишении статуса российской команды на крупных международных турнирах.

«Немного обидное решение, но в то же время на майках у нас всё равно будет написано «Россия», мы будем играть в привычных цветах. Немаловажный фактор — наши болельщики всё равно будут с флагами. Я думаю, это ещё больше сплотит нас. Как показывает опыт, примерно такая же ситуация была на Олимпиаде в Корее. У многих ребят есть такой опыт», — сказал Антипин.

Ранее стало известно, что российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не смогут выступать под национальным флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира. Решение CAS вступило в силу вчера, 17 декабря 2020 года.

Третьяк по решению CAS должен выйти из совета ИИХФ и не сможет посещать ЧМ и ОИ
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