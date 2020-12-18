Нападающий «Чикаго» Кирби Дак назначен капитаном сборной Канады на МЧМ-2021

Молодёжная сборная Канады объявила имена капитана и ассистентов на грядущий молодёжный чемпионат мира — 2021, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Канады.



Капитаном назначен нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Кирби Дак, ассистентами станут защитник Боуэн Байрэм («Крэнбрук», WHL, система «Ванкувер») и форвард Дилан Козенс («Летбридж», WHL, система «Баффало»)



Ранее тренерский штаб во главе с Андре Туриньи взял на турнир 25 игроков: трёх голкиперов, восемь защитников и 14 нападающих.



Напомним, молодёжная сборная Канады отсеяла семь хоккеистов из состава команды на МЧМ-2021. Расположение команды покидают два вратаря (Бретт Брошу и Тристан Леннокс) и пять форвардов (Адам Бекман, Тайсон Форстер, Хендрикс Лапьер, Коул Швиндт и Шейн Райт).



МЧМ-2021 будет проходить в Эдмонтоне с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года.

Молодёжная сборная Канады объявила состав на домашний МЧМ