Чернышенко возглавит оргкомитет МЧМ-2023

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко возглавит оргкомитет молодёжного чемпионата мира 2023 года, сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.



«В феврале начнет свою работу оргкомитет молодежного чемпионата мира, главой станет Чернышенко», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».



Напомним, что чемпионат мира среди игроков до 20 лет должен пройти в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 по 5 января 2023 года.



Ранее стало известно, сколько будет затрачено на подготовку Омска к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Общая сумма превысит 14 млрд рублей. Почти 12 млрд рублей потратят на строительство «Арены-Омск». По несколько миллиардов рублей рассчитано на строительство пяти гостиничных комплексов. На благоустройство — 1,9 млрд рублей.

На подготовку Омска к МЧМ-2023 потратят свыше 14 млрд рублей