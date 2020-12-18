Чернышенко возглавит оргкомитет МЧМ-2023

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко возглавит оргкомитет молодёжного чемпионата мира 2023 года, сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
«В феврале начнет свою работу оргкомитет молодежного чемпионата мира, главой станет Чернышенко», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».
Напомним, что чемпионат мира среди игроков до 20 лет должен пройти в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 по 5 января 2023 года.
Ранее стало известно, сколько будет затрачено на подготовку Омска к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Общая сумма превысит 14 млрд рублей. Почти 12 млрд рублей потратят на строительство «Арены-Омск». По несколько миллиардов рублей рассчитано на строительство пяти гостиничных комплексов. На благоустройство — 1,9 млрд рублей.
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