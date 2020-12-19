Карандин: для Морозова «Адмирал» может стать первым знаковым проектом в КХЛ

Почётный президент Федерации хоккея России Юрий Карандин поделился мнением о владивостокском «Адмирале», который может принять участие в регулярном чемпионате КХЛ в следующем сезоне.
«Как отношусь к недавним словам президента КХЛ о том, что новых сигналов о возвращении «Адмирала» в лигу пока не поступало? Прежде всего я рад, что Москва и первый человек КХЛ обозначили тему «Адмирала», можно сказать, выразили своё беспокойство. Иногда бывает, что проблемы Сибири и Дальнего Востока центр не слишком волнуют, а здесь мы видим, что это не так. Наоборот, лига действует на опережение и подает сигнал, что вопрос её интересует. Более того, слышал, что во время недавней поездки на Дальний Восток вопрос «Адмирала» поднимал премьер-министр Михаил Мишустин — человек не посторонний в хоккее. Такая позиция государственных людей может только радовать.
Судя по тем новостям, которые приходят ко мне в Новосибирск из Владивостока, ситуация штатная. Да, хоккей в Приморье сегодня отошёл на второй план, но на данном этапе это объяснимо — на Дальнем Востоке очень тяжёлая зима, аврал, к коронавирусу добавился ледяной дождь. Тем не менее губернатор Приморья Олег Кожемяко свои планы уже со следующего сезона возродить «Адмирал» не меняет, что вчера подтвердил в СМИ министр спорта Приморского края.
По моей информации, власти региона не намерены экспериментировать и, как и шесть лет назад, запуск «Адмирала» будет курировать Вячеслав Фетисов — легенда нашего хоккея, именем которого названа арена во Владивостоке. Тогда «Адмирал» с первой же попытки пробился в розыгрыш Кубка Гагарина, где в равной борьбе уступил будущему чемпиону «Магнитке».
На мой взгляд, это оптимальное решение опытного губернатора. Возрождение клуба КХЛ — мероприятие очень дорогое, а в нынешние времена нельзя рисковать с ресурсами. Поэтому никакие эксперименты никому не нужны, ставка должна делаться на проверенных людей, которые знают всю специфику региона. Думаю, Кожемяко в связке с Фетисовым и во второй раз успешно войдут в эту реку.
Вернётся ли клуб в КХЛ летом 2021-го? Регион, лига должны сделать для этого всё возможное. Вообще, хоккейные Сибирь и Дальний Восток обязаны не сжиматься, а, наоборот, набирать вес и силу. Считаю, что для Алексея Морозова «Адмирал» может стать первым знаковым проектом — при поддержке властей и Вячеслава Фетисова. Судя по последним заявлениям, молодой президент КХЛ это понимает», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.
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