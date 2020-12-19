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Регулярный чемпионат в НХЛ начнётся 13 января и будет состоять из 56 матчей

Регулярный чемпионат в НХЛ начнётся 13 января и будет состоять из 56 матчей
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига и профсоюз хоккеистов заключили предварительное соглашение о проведении регулярного чемпионата из 56 матчей начиная с 13 января 2021 года.

Как сообщает пресс-служба лиги, в новом сезоне команды сыграют в дивизионах, состав которых будет изменён. В частности, появится канадский дивизион, включающий в себя семь клубов, базирующихся в этой стране.

Ранее стало известно, что игроки готовы согласиться на увеличение процента отсрочки зарплаты на следующий сезон, но отказываются увеличивать процент эскроу. Летом стороны договорились, что в последние три сезона действия текущего коллективного соглашения (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026) он будет составлять 6%.

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