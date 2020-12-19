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Ларионов: очень довольны, что все в сборной России вышли с карантина, это радует

Ларионов: очень довольны, что все в сборной России вышли с карантина, это радует
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов дал комментарий после первой тренировки команды в Эдмонтоне.

«В первую очередь мы все очень довольны, что все вышли с карантина, это очень радует. Сегодня главной задачей было вернуть навыки, которые мы заложили в Новогорске, чтобы ребята почувствовали лёд, клюшки, шайбу. То есть была, скажем так, втягивающая тренировка, которая дала возможность ребятам почувствовать то, что мы хотим видеть. К приятному удивлению, у них было не так много брака, который можно ожидать после долгого простоя, – те маленькие детали, которые не совсем сочетаются с нашей игрой. Но в целом, считаю, тренировка сегодня прошла на четыре с плюсом.

Мы поблагодарили ребят, что проявили профессионализм в эти четыре дня карантина, проведённого в номерах. Они делали то, что было положено, был тренировочный процесс. В этом плане было видно, что они соскучились по льду, друг по другу. И то единство команды, которое мы хотим видеть, и прямое общение команды – оно гораздо приятнее, чем общение по видеосвязи или телефону. Ещё раз стало видно, что коллектив у нас очень хороший», — приводит слова Ларионова пресс-служба ФХР.

Хоккеисты молодёжной сборной России провели первую тренировку в Эдмонтоне
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