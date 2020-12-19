Ларионов: очень довольны, что все в сборной России вышли с карантина, это радует

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов дал комментарий после первой тренировки команды в Эдмонтоне.
«В первую очередь мы все очень довольны, что все вышли с карантина, это очень радует. Сегодня главной задачей было вернуть навыки, которые мы заложили в Новогорске, чтобы ребята почувствовали лёд, клюшки, шайбу. То есть была, скажем так, втягивающая тренировка, которая дала возможность ребятам почувствовать то, что мы хотим видеть. К приятному удивлению, у них было не так много брака, который можно ожидать после долгого простоя, – те маленькие детали, которые не совсем сочетаются с нашей игрой. Но в целом, считаю, тренировка сегодня прошла на четыре с плюсом.
Мы поблагодарили ребят, что проявили профессионализм в эти четыре дня карантина, проведённого в номерах. Они делали то, что было положено, был тренировочный процесс. В этом плане было видно, что они соскучились по льду, друг по другу. И то единство команды, которое мы хотим видеть, и прямое общение команды – оно гораздо приятнее, чем общение по видеосвязи или телефону. Ещё раз стало видно, что коллектив у нас очень хороший», — приводит слова Ларионова пресс-служба ФХР.
- 19 декабря 2020
-
14:37
-
14:21
-
13:45
-
13:19
-
13:11
-
12:39
-
12:04
-
11:45
-
11:04
-
10:47
-
09:56
-
09:47
-
08:42
-
08:26
- 18 декабря 2020
-
23:54
-
23:38
-
22:50
-
22:36
-
21:58
-
21:35
-
21:06
-
20:42
-
20:14
-
19:50
-
19:36
-
19:28
-
19:14
-
19:10
-
18:56
-
18:37
-
18:24
-
17:59
-
17:51
-
17:36
-
17:30