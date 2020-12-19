Россия — Чехия: Роман Вилл займёт место в воротах чехов

Сегодня, 19 декабря, сборная России в Москве на «ЦСКА-Арене» проведёт второй матч на этапе Евротура — Кубке Первого канала. Соперником команды Валерия Брагина станет сборная Чехии. Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Чехии проведёт матч в следующих сочетаниях:
Вилл (Грубец);
Машин — Шустр, Нестрашил — Каше — Яшкин;
Витасек — Кнот, Ленц — Седлак — Радил;
Скленичка — Коштялек, Лакатош — Яшек — Роусек;
Газда, Мандат, Штястны — Кодытек — Здрагал.
Кубок Первого канала завершится 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.
В первом матче игрового дня на турнире сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счётом 4:1. Эта победа стала первой для шведов в нынешнем розыгрыше Евротура.
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