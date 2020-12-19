Саморуков: очень рад вызову в сборную. Это значит, что я двигаюсь в правильном направлении

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков рассказал о вызове в сборную России на Кубок Первого канала и атмосфере в команде.

«Был очень рад услышать новость о вызове в сборную. Это значит, что я двигаюсь в правильном направлении. Это заслуга не только моя, но и моих партнёров по команде и тренерского штаба ЦСКА. По сравнению с юношескими и молодёжными сборными разница, конечно, чувствуется не только на льду, но и в раздевалке.

Из состава знал, наверное, половину команды — c кем-то вместе играли. Но успел уже со всеми познакомиться, атмосфера очень хорошая.

Чехия — хороший соперник, никакой недооценки нет. Будем выходить и делать своё дело. Считаю, сборной под силу выигрывать каждый матч. Мы представляем страну и будем работать на 120%, чтобы выполнить наши задачи», — приводит слова Саморукова пресс-служба ЦСКА.