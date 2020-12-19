Драфт НХЛ-2021 могут перенести на декабрь

Процедуру драфта НХЛ в 2021 году могут перенести на декабрь, утверждает Ottawa Sun.



В настоящий момент изучаются различные варианты, но решение пока не принято. Отмечается, что предложение о переносе поступило от некоторых чиновников лиги. Связано это с тем, что турнир в WHL не начнется как минимум до 8 января, а QMJHL, возможно, возобновится лишь в начале февраля.



«Нельзя драфтовать того, кого не видишь. Если юниорские лиги действительно начнут играть в начале 2021 года, декабрьский драфт позволит командам НХЛ оценить игроков в первой части следующего сезона», – приводит слова источника в лиге Ottawa Sun.



Напомним, обычно драфт НХЛ проводится летом. Драфт-2020 из-за пандемии коронавируса состоялся 6–7 октября в удалённом формате.

Регулярный чемпионат в НХЛ начнётся 13 января и будет состоять из 56 матчей