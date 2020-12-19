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Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала, обыграв Чехию

Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала, обыграв Чехию
Хоккей / Евротур 0
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Сборная России переиграла команду Чехии во втором матче Кубка Первого канала. Встреча состоялась на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Турнирная таблица Евротура

На седьмой минуте матча Антон Бурдасов забросил первую шайбу сборной России. На 10-й Андрей Кузьменко с передачи Ивана Морозова упрочил преимущество. На 16-й минуте Лукаш Седлак отыграл одну шайбу, но на 51-й секунде третьего периода Максим Мамин вновь восстановил разницу в два гола. На 56-й минуте Денис Зернов не реализовал буллит. На 58-й минуте Мамин оформил дубль.

Кубок Первого канала завершится 20 декабря. Напомним, в своём первом матче на турнире сборная России обыграла команду Швеции, встреча завершилась со счётом 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
19 декабря 2020, суббота. 15:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 1
Чехия
1:0 Бурдасов (Саморуков, Ожиганов) – 06:54' (5x5)   2:0 Кузьменко (Морозов) – 09:44' (5x5)   2:1 Седлак (Ленц, Скленичка) – 15:11' (5x5)   3:1 Мамин (Марченко, Чибисов) – 40:50' (5x5)   4:1 Мамин – 57:08' (en)

Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке. Зарядим парней на победы!

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