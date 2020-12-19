Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала, обыграв Чехию

Сборная России переиграла команду Чехии во втором матче Кубка Первого канала. Встреча состоялась на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На седьмой минуте матча Антон Бурдасов забросил первую шайбу сборной России. На 10-й Андрей Кузьменко с передачи Ивана Морозова упрочил преимущество. На 16-й минуте Лукаш Седлак отыграл одну шайбу, но на 51-й секунде третьего периода Максим Мамин вновь восстановил разницу в два гола. На 56-й минуте Денис Зернов не реализовал буллит. На 58-й минуте Мамин оформил дубль.

Кубок Первого канала завершится 20 декабря. Напомним, в своём первом матче на турнире сборная России обыграла команду Швеции, встреча завершилась со счётом 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).

Когда наша сборная выходит на лёд, нас переполняют эмоции. Мы поддерживаем всей страной, переживаем с первой до последней минуты матча и громко радуемся забитой шайбе. Эти важные моменты единения и поддержки мы проживаем вместе с «Безалкогольной Балтикой» — и гордость за наших чемпионов только крепнет. Узнавайте больше об актуальных играх и истории национальной команды по ссылке. Зарядим парней на победы!