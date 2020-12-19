Брагин объяснил, почему во втором матче подряд Ткачёва не выпускают на третий период

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвёл итоги встречи Кубка Первого канала с командой Чехии (4:1).



«Удачно забили два гола, чехи хотели отыграться. Полезный матч для наших игроков. Удачно, что пришла победа.



В чём претензия к Ткачёву и почему его посадили после второго периода? Каждый матч сборная играет на победу, перед третьим периодом выбрали более свежих игроков. Те три линии, которые мы выбрали, довели матч до победы.



Посмотрим, какое состояние будет у Бурдасова завтра. Надеюсь, он сможет играть. У него и в прошлой встрече моменты были. Надеюсь, после гола у него пойдёт дальше. Защитник Дмитрий Юдин сегодня провёл хороший матч. Рад, что проблемы со здоровьем у него позади. Самое главное, что он прогрессирует.



Толчинский провёл очень хорошую встречу, Саморуков тоже неплохо сыграл. Посмотрим, что будет дальше. У нас Марченко не сыграл ни одного матча. Вратаря тоже будем обсуждать», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России одержала вторую победу на Кубке Первого канала, обыграв Чехию