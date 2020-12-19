«Калгари» продлил контракт на год защитником Чюлингтоном
Клуб НХЛ «Калгари Флэймз» объявил о подписании нового контракта с 23-летним защитником Оливером Чюлингтоном, сообщает официальный сайт «огоньков».
Отмечается, что соглашение со шведским игроком обороны рассчитано на один год и является двусторонним. Заработная плата Чюлингтона составит $ 787,5 тыс.
В минувшем сезоне шведский защитник принял участие в 48 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в который забросил две шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «–6».
Оливер Чюлингтон был задрафтован «Калгари» в 2015 году во втором раунде под общим 60-м номером. Всего в НХЛ швед сыграл 87 матчей, забросив пять шайб и отдав 10 результативных передач при коэффициенте полезности «–3».
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