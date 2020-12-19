Игроки «Спартака» Лехтеря, Дм. Вишневский, Никишин и Кутейкин получили травмы

Ряд хоккеистов московского «Спартака» получил травмы, сообщается на официальной странице красно-белых в «Твиттере».



Отмечается, что на тренировках из-за травм не участвовали защитники Дмитрий Вишневский, Александр Никишин и Андрей Кутейкин, а также финский нападающий Йори Лехтеря. Они не смогут выйти на площадку в ближайших матчах московской команды.



Кроме того, форвард Лукаш Радил также пропустит встречи «Спартака», так как в эти дни он в составе сборной Чехии выступает на Кубке Первого канала в Москве.



Напомним, что московский «Спартак» 22 декабря сыграет дома с казанским «Ак Барсом». Уже на следующий день, 23 декабря, столичную команду ждёт встреча с подольским «Витязем». Матч также пройдёт в Москве.

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