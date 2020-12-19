Игроки «Спартака» Лехтеря, Дм. Вишневский, Никишин и Кутейкин получили травмы
Ряд хоккеистов московского «Спартака» получил травмы, сообщается на официальной странице красно-белых в «Твиттере».
Отмечается, что на тренировках из-за травм не участвовали защитники Дмитрий Вишневский, Александр Никишин и Андрей Кутейкин, а также финский нападающий Йори Лехтеря. Они не смогут выйти на площадку в ближайших матчах московской команды.
Кроме того, форвард Лукаш Радил также пропустит встречи «Спартака», так как в эти дни он в составе сборной Чехии выступает на Кубке Первого канала в Москве.
Напомним, что московский «Спартак» 22 декабря сыграет дома с казанским «Ак Барсом». Уже на следующий день, 23 декабря, столичную команду ждёт встреча с подольским «Витязем». Матч также пройдёт в Москве.
«Спартак» расторг контракты с Романом Любимовым и Максимом Майоровым
Рекомендуем вам
- 19 декабря 2020
-
21:17
-
20:54
-
20:32
-
19:45
-
19:30
-
19:14
-
18:23
-
18:15
-
18:07
-
17:44
-
17:25
-
16:38
-
16:09
-
15:56
-
15:46
-
15:25
-
14:51
-
14:37
-
14:21
-
13:45
-
13:19
-
13:11
-
12:39
-
12:04
-
11:45
-
11:04
-
10:47
-
09:56
-
09:47
-
08:42
-
08:26
- 18 декабря 2020
-
23:54
-
23:38
-
22:50
-
22:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам