Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Игроки «Спартака» Лехтеря, Дм. Вишневский, Никишин и Кутейкин получили травмы

Игроки «Спартака» Лехтеря, Дм. Вишневский, Никишин и Кутейкин получили травмы
Хоккей / КХЛ 0

Ряд хоккеистов московского «Спартака» получил травмы, сообщается на официальной странице красно-белых в «Твиттере».

Отмечается, что на тренировках из-за травм не участвовали защитники Дмитрий Вишневский, Александр Никишин и Андрей Кутейкин, а также финский нападающий Йори Лехтеря. Они не смогут выйти на площадку в ближайших матчах московской команды.

Кроме того, форвард Лукаш Радил также пропустит встречи «Спартака», так как в эти дни он в составе сборной Чехии выступает на Кубке Первого канала в Москве.

Напомним, что московский «Спартак» 22 декабря сыграет дома с казанским «Ак Барсом». Уже на следующий день, 23 декабря, столичную команду ждёт встреча с подольским «Витязем». Матч также пройдёт в Москве.

«Спартак» расторг контракты с Романом Любимовым и Максимом Майоровым
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020