НХЛ готовит свод жёстких правил для команд, которые будут отправляться на выездные матчи

Национальная хоккейная лига разрабатывает свод жёстких правил для команд, которые будут отправляться на выезд, сообщает TSN.
Отмечается, что игроки, тренеры и члены персонала смогут посещать только арену, тренировочный каток и отель, где остановится команда. Им будет запрещено выходить в магазины или рестораны. Все питание будет осуществляться только в отеле.
Кроме того, будет введён строгий запрет на вход посетителям. Игрокам нельзя будет пользоваться тренировочным залом в гостинице.
В автобусе и самолёте должна быть обеспечена чёткая рассадка, все места должны быть расписаны.
Ранее стало известно, что Национальная хоккейная лига и профсоюз хоккеистов заключили предварительное соглашение о проведении регулярного чемпионата из 56 матчей начиная с 13 января 2021 года.
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