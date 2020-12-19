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НХЛ готовит свод жёстких правил для команд, которые будут отправляться на выездные матчи

НХЛ готовит свод жёстких правил для команд, которые будут отправляться на выездные матчи
Хоккей / НХЛ 0
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Национальная хоккейная лига разрабатывает свод жёстких правил для команд, которые будут отправляться на выезд, сообщает TSN.

Отмечается, что игроки, тренеры и члены персонала смогут посещать только арену, тренировочный каток и отель, где остановится команда. Им будет запрещено выходить в магазины или рестораны. Все питание будет осуществляться только в отеле.

Кроме того, будет введён строгий запрет на вход посетителям. Игрокам нельзя будет пользоваться тренировочным залом в гостинице.

В автобусе и самолёте должна быть обеспечена чёткая рассадка, все места должны быть расписаны.

Ранее стало известно, что Национальная хоккейная лига и профсоюз хоккеистов заключили предварительное соглашение о проведении регулярного чемпионата из 56 матчей начиная с 13 января 2021 года.

Регулярный чемпионат в НХЛ начнётся 13 января и будет состоять из 56 матчей
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