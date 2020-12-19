«Каролина» продлила контракт с защитником Маккеоуном
«Каролина Харрикейнз» заключила новый контракт с 24-летним защитником Роландом Маккеоуном, сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что соглашение рассчитано на один год. За выступление в Национальной хоккейной лиге канадец получит $ 700 тыс., в АХЛ — $ 100 тыс.
Кроме того, Маккеоун отправится в аренду в Шведскую хоккейную лигу, где будет выступать за «Шеллефтео».
Напомним, что в прошлом сезоне канадский защитник сезоне был капитаном фарм-клуба «Каролины» — команды «Шарлотта Чекерс». Он принял участие в 61 встрече регулярного чемпионата АХЛ, забросив четыре шайбы и отдав 20 результативных передач. Всего Маккеоун сыграл 10 матчей в «регулярке» НХЛ, отдав три результативные передачи при показателе полезности "+3".
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