Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Каролина» продлила контракт с защитником Маккеоуном

«Каролина» продлила контракт с защитником Маккеоуном
Хоккей / НХЛ 0

«Каролина Харрикейнз» заключила новый контракт с 24-летним защитником Роландом Маккеоуном, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что соглашение рассчитано на один год. За выступление в Национальной хоккейной лиге канадец получит $ 700 тыс., в АХЛ — $ 100 тыс.

Кроме того, Маккеоун отправится в аренду в Шведскую хоккейную лигу, где будет выступать за «Шеллефтео».

Напомним, что в прошлом сезоне канадский защитник сезоне был капитаном фарм-клуба «Каролины» — команды «Шарлотта Чекерс». Он принял участие в 61 встрече регулярного чемпионата АХЛ, забросив четыре шайбы и отдав 20 результативных передач. Всего Маккеоун сыграл 10 матчей в «регулярке» НХЛ, отдав три результативные передачи при показателе полезности "+3".

Главный тренер «Каролины»: у Свечникова громадный потенциал
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020