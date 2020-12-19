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Пульюярви покинул «Кярпят» и отправился на сборы «Эдмонтона»

Пульюярви покинул «Кярпят» и отправился на сборы «Эдмонтона»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Ессе Пульюярви покинул финский «Кярпят». Он отправился в Северную Америку, где будет готовиться к сезону в составе «Эдмонтон Ойлерс», сообщает Suomileijonat.

22-летний форвард провёл за «Кярпят» 16 матчей, набрав 12 (7+5) очков.

Ранее финн подписал двухлетнее соглашение с «Ойлерс».

Пульюярви был задрафтован «Эдмонтоном» в первом раунде драфта НХЛ в 2016 году под общим четвёртым номером.

Напомним, финн отыграл минувший сезон в «Кярпяте», набрав в 56 матчах чемпионата Финляндии 53 (24+29) очка. В августе он продлил соглашение с клубом из Оулу на один сезон. Пульюярви провёл в НХЛ 139 матчей, в которых набрал 37 (17+20) очков. 30 сентября СКА выменял права на финского форварда в КХЛ в результате обмена с «Торпедо».

Четвёртый номер драфта-2016 Пульюярви вернулся в «Эдмонтон»
Четвёртый номер драфта-2016 Пульюярви вернулся в «Эдмонтон»
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