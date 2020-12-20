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Игроки клубов НХЛ до 27 декабря должны определиться по поводу своего участия в сезоне

Игроки клубов НХЛ до 27 декабря должны определиться по поводу своего участия в сезоне
Хоккей / НХЛ 0
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Авторитетный журналист Эллиот Фридман в «Твиттере» опубликовал информацию касательно ближайших ключевых дат для клубов НХЛ в преддверии старта нового сезона.

Так, стало известно, что до 24 числа игроки команд, которые не играли в плей-офф, могут отказаться от участия в сезоне, а их контракты будут автоматически продлены ещё на год. Для хоккеистов, чьи команды принимали участие в плей-офф, крайняя дата в решении этого вопроса – 27 декабря.

Ограниченно-свободные агенты 2-го класса, то есть имеющие контракт не начального уровня и получившие предложения от команд, должны определиться со своим будущим до 11 февраля, чтобы принять участие в сезоне (обычно до 1 декабря). Кроме того, игроки с годичными сделками могут продлить соглашения до 12 марта (обычно до 1 января).

Ранее стало известно, что Национальная хоккейная лига и профсоюз хоккеистов заключили предварительное соглашение о проведении регулярного чемпионата из 56 матчей начиная с 13 января 2021 года.

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