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Яшин: в составе сборной России выделю Самонова, поскольку он не терял концентрации

Яшин: в составе сборной России выделю Самонова, поскольку он не терял концентрации
Хоккей / Евротур 0

Экс-форвард сборной России Алексей Яшин прокомментировал победу национальной команды в матче Кубка Первого канала со сборной Чехии (4:1). Команда Валерия Брагина лидирует на втором этапе Евротура.

«Достаточно уверенная и приятная победа нашей команды. Действовали слаженно и достаточно аккуратно, реализовав свои моменты и, за исключением пары эпизодов, ничего не дав создать у своих ворот чехам.

Хотя я бы в составе сборной России выделил вратаря Самонова, поскольку он не терял концентрации и внимательно сыграл в тех случаях, когда соперник всё же мог забить.

В целом есть повод похвалить всю команду и тренерский штаб. Будем надеяться, что и в последней встрече турнира наши порадуют болельщиков», – приводят слова Яшина «Известия».

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