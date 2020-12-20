Яшин: в составе сборной России выделю Самонова, поскольку он не терял концентрации

Экс-форвард сборной России Алексей Яшин прокомментировал победу национальной команды в матче Кубка Первого канала со сборной Чехии (4:1). Команда Валерия Брагина лидирует на втором этапе Евротура.

«Достаточно уверенная и приятная победа нашей команды. Действовали слаженно и достаточно аккуратно, реализовав свои моменты и, за исключением пары эпизодов, ничего не дав создать у своих ворот чехам.



Хотя я бы в составе сборной России выделил вратаря Самонова, поскольку он не терял концентрации и внимательно сыграл в тех случаях, когда соперник всё же мог забить.



В целом есть повод похвалить всю команду и тренерский штаб. Будем надеяться, что и в последней встрече турнира наши порадуют болельщиков», – приводят слова Яшина «Известия».