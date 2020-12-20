Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Андрей Кузьменко забил 10 голов в 16 матчах Евротура, побив рекорд Михаила Григоренко

Андрей Кузьменко забил 10 голов в 16 матчах Евротура, побив рекорд Михаила Григоренко
Хоккей / Евротур 0

Вчера, 19 декабря, сборная России переиграла команду Чехии во втором матче Кубка Первого канала. Встреча состоялась на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Нападающий СКА и сборной России Андрей Кузьменко забил второй гол национальной команды в матче.Теперь на его счету 10 шайб в 16 матчах на этапах Евротура. Это новый рекорд для игроков сборной России в этих соревнованиях, Кузьменко удалось быстрее всех дойти до отметки в 10 голов. Предыдущее достижение принадлежало Михаилу Григоренко, который забросил 10 шайб в 19 играх на Евротуре.

В свою очередь другой форвард СКА и национальной команды Антон Бурдасов прервал 29-матчевую безголевую серию за сборную России.

Молчание длиною в 10 лет. Чемпион МЧМ Бурдасов забил первый гол за сборную России
Прервать длительную безголевую серию российскому форварду помог голкипер его родного клуба.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020