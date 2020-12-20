Андрей Кузьменко забил 10 голов в 16 матчах Евротура, побив рекорд Михаила Григоренко
Вчера, 19 декабря, сборная России переиграла команду Чехии во втором матче Кубка Первого канала. Встреча состоялась на «ЦСКА-Арене» и завершилась со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Нападающий СКА и сборной России Андрей Кузьменко забил второй гол национальной команды в матче.Теперь на его счету 10 шайб в 16 матчах на этапах Евротура. Это новый рекорд для игроков сборной России в этих соревнованиях, Кузьменко удалось быстрее всех дойти до отметки в 10 голов. Предыдущее достижение принадлежало Михаилу Григоренко, который забросил 10 шайб в 19 играх на Евротуре.
В свою очередь другой форвард СКА и национальной команды Антон Бурдасов прервал 29-матчевую безголевую серию за сборную России.
Молчание длиною в 10 лет. Чемпион МЧМ Бурдасов забил первый гол за сборную России
Прервать длительную безголевую серию российскому форварду помог голкипер его родного клуба.
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