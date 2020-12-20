Тренер фарм-клуба московского «Динамо» прокомментировал победный камбэк с 0:4 в матче ВХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера клуба ВХЛ «Динамо» (Московская область) Сергей Петренко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата с «Зауральем» (5:4 ОТ). Фарм-клуб московского «Динамо» уступал 0:4 к последней минуте второго периода, но смог отыграться в основное время и добыть победу в овертайме.

«Первый период провалили, во втором допустили две грубейшие ошибки, но вовремя активизировались. В завершающем отрезке нарастили темп, получилось удачно забить и перевести игру в овертайм. Совершили героический подвиг, благодарен ребятам за их усилия», — цитирует Петренко пресс-служба клуба.

Главным героем матча стал двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе бело-голубых Денис Кокарев, оформивший ассистентский хет-трик.