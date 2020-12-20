«Сан-Хосе Шаркс» может начать новый регулярный чемпионат НХЛ в Аризоне

«Сан-Хосе Шаркс» проведёт тренировочный лагерь и может начать регулярный чемпионат НХЛ в Аризоне из-за местных ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщает AP.

Округ Санта-Клара в Калифорнии запретил контактные виды спорта по крайней мере до 8 января. Игроки клуба НФЛ из Сан-Франциско также на время переехали в Аризону. Представители клуба и заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли на данный момент воздержались от комментариев по этому вопросу.

Ранее стало известно, что лига и профсоюз предварительно договорились о параметрах нового сезона. Он должен стартовать 13 января, команды проведут в регулярном чемпионате по 56 матчей внутри дивизионов. Поскольку «Шаркс» стали одной из семи команд, не попавших в минувший плей-офф, им будет разрешено открыть лагерь 31 декабря.