«Сан-Хосе Шаркс» может начать новый регулярный чемпионат НХЛ в Аризоне

«Сан-Хосе Шаркс» проведёт тренировочный лагерь и может начать регулярный чемпионат НХЛ в Аризоне из-за местных ограничений в связи с пандемией коронавируса, сообщает AP.
Округ Санта-Клара в Калифорнии запретил контактные виды спорта по крайней мере до 8 января. Игроки клуба НФЛ из Сан-Франциско также на время переехали в Аризону. Представители клуба и заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли на данный момент воздержались от комментариев по этому вопросу.
Ранее стало известно, что лига и профсоюз предварительно договорились о параметрах нового сезона. Он должен стартовать 13 января, команды проведут в регулярном чемпионате по 56 матчей внутри дивизионов. Поскольку «Шаркс» стали одной из семи команд, не попавших в минувший плей-офф, им будет разрешено открыть лагерь 31 декабря.
- 20 декабря 2020
-
09:27
-
09:00
-
08:28
-
08:10
-
08:03
-
07:56
-
02:43
- 19 декабря 2020
-
23:55
-
23:32
-
23:03
-
22:53
-
22:30
-
21:47
-
21:40
-
21:34
-
21:17
-
20:54
-
20:32
-
19:45
-
19:30
-
19:14
-
18:23
-
18:15
-
18:07
-
17:44
-
17:25
-
16:38
-
16:09
-
15:56
-
15:46
-
15:25
-
14:51
-
14:37
-
14:21
-
13:45