НХЛ представила символическую сборную СССР/России за всю историю МЧМ

Национальная хоккейная лига накануне старта молодёжного чемпионата мира-2021 на официальном сайте опубликовала состав символической сборной России за всю историю выступления команды на МЧМ. Выбор основывался исключительно на выступлениях игроков на чемпионате мира, в том числе учитывались результаты национальной команды в период СССР.

В состав первой команды попали голкипер Евгений Белошейкин, защитники Вячеслав Фетисов и Александр Романов, а также нападающие Александр Овечкин, Павел Буре и Александр Могильный.

Второй состав символической сборной выглядит следующим образом: голкипер Андрей Василевский, защитники Дмитрий Орлов и Михаил Татаринов, форварды Владимир Крутов, Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.