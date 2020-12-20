НХЛ представила символическую сборную СССР/России за всю историю МЧМ
Национальная хоккейная лига накануне старта молодёжного чемпионата мира-2021 на официальном сайте опубликовала состав символической сборной России за всю историю выступления команды на МЧМ. Выбор основывался исключительно на выступлениях игроков на чемпионате мира, в том числе учитывались результаты национальной команды в период СССР.
В состав первой команды попали голкипер Евгений Белошейкин, защитники Вячеслав Фетисов и Александр Романов, а также нападающие Александр Овечкин, Павел Буре и Александр Могильный.
Второй состав символической сборной выглядит следующим образом: голкипер Андрей Василевский, защитники Дмитрий Орлов и Михаил Татаринов, форварды Владимир Крутов, Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.
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