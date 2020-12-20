Мышкин: нехватку габаритов Самонов компенсирует скоростью, шажок в сторону ЧМ сделан

Олимпийский чемпион, бывший тренер вратарей сборной России Владимир Мышкин поделился мнением об игре голкипера Александра Самонова в матчах Кубка Первого канала.

«У сборной России две победы, пропущено лишь четыре шайбы. Думаю, Самонов оправдывает надежды, второй период и буллиты со шведами, несколько отрезков матча с чехами отработаны на хорошем уровне. Нехватку габаритов Самонов компенсирует скоростью, чтением игры, вратарским интеллектом. Очень важно, что в трафике он не пассивен, постоянно выискивает шайбу, старается лишить соперника добивания, второго броска. Может быть, в каких-то моментах нужно больше играть в стойке. Как в эпизоде с единственным голом чехов, когда, находясь на коленях, верх наших ворот остался без защиты. Это мелкие шероховатости.

Заявка на попадание на чемпионат мира? Маленький шажок в сторону Минска и Риги сделан. Но конкуренция среди вратарей КХЛ обещает быть очень высокой. Кто составит конкуренцию? Мы говорили о габаритах, и здесь первый в списке – Бобков со всеми его игровыми плюсами и минусами. Если в «Авангарде» во второй половине чемпионата будет сделана ставка на этого голкипера, то всё возможно.

Но в первую очередь немного удивило, что вне списка приглашённых на Кубок Первого канала оказался Подъяпольский. Он проводит хороший сезон в «Северстали», нагружён игровой практикой по максимуму, успехи Череповца – во многом его заслуга. Предположу, что на следующем этапе Евротура сборная, которая никогда не закрывает двери, этого интересного вратаря посмотрит», – цитирует Мышкина Russia-Hockey.