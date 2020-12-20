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Нестрашил: сборная России забивала голы в нужное время

Нестрашил: сборная России забивала голы в нужное время
Хоккей / Евротур 0
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Нападающий сборной Чехии Андрей Нестрашил прокомментировал проигрыш в матче с командой России (1:4) на Кубке Первого канала.

«Очень жаль. Мне кажется, были моменты, когда мы создавали давление. Россияне забивали голы в нужное время. Думаю, мы были лучше в первые десять минут, но забили они. В конце второго периода мы оказывали давление, но в первой же смене в третьем периоде они снова забили», — цитирует Нестрашила Hokej.cz.

Нападающий СКА и сборной России Андрей Кузьменко забил второй гол национальной команды в матче… Теперь на его счету 10 шайб в 16 матчах на этапах Евротура. Это новый рекорд игроков сборной России на этих соревнованиях. Кузьменко удалось быстрее всех покорить отметку в 10 голов. Предыдущее достижение принадлежало Михаилу Григоренко, он забросил 10 шайб в 19 матчах на Евротуре.

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