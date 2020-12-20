Сергей Федотов рассказал о чипах, контролирующих социальную дистанцию на МЧМ-2021

Бывший скаут сборной России, а ныне хоккейный агент Сергей Федотов рассказал об условиях проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

«Новости из Эдмонтона. Через неделю там возьмёт старт молодёжный чемпионат мира. Сборная России отсидела трёхдневный карантин, о котором было известно. Это было заранее объявлено всем участникам. Со всеми атрибутами практически тюремной жизни — электронные браслеты, приборы слежения и прочее.

Но дальше пошли сюрпризы. На протяжении всего МЧМ никто в отеле не имеет права заходить друг другу в номер. Приём пищи — группами по 10 человек за 15 минут. И вишенка на торте. На аккредитации участников МЧМ есть чип, главная функция которого отслеживать дистанцию в полтора метра. За приближение ближе полутора метров — штраф», — сказал Федотов в «Фейсбуке».

Ранее генеральный менеджер сборной Финляндии на МЧМ-2021 Киммо Ойкаринен рассказал о внезапных новых ограничениях в «пузыре» Эдмонтона.